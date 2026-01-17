Размер шрифта
В США предупредили о рисках полетов над Латинской Америкой из-за военной активности

FAA предупредило о рисках полетов над Латинской Америкой из-за активности ВС США
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило о рисках полетов над морскими районами некоторых латиноамериканских стран в Тихом океане из-за военной активности. Об этом сообщило агентство Reuters.

FAA рекомендовало операторам США соблюдать осторожность при выполнении полетов над морскими районами Мексики, Панамы, Колумбии, Центральной Америки и некоторыми частями Тихого океана и Южной Америки «в связи с военной активностью и помехами в работе спутниковых навигационных систем».

Управление предупредило о потенциальных рисках для воздушных судов на всех этапах полета.

3 января FAA запретило коммерческие полеты самолетам страны в воздушном пространстве Венесуэлы на фоне военной активности. В тот день Соединенные Штаты нанесли удары по Венесуэле, а американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в США назвали туалет и кухню главным «оружием» бомбардировщика B-2.

