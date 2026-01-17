Размер шрифта
Специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену

РИА Новости

Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Белгорода за госизмену и контрабанду оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Губкинского района Белгородской области Александра Чеботарева (внесен в РФ в перечень террористов). <…> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые 4 года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в марте 2024 года Чеботарев контактировал с организацией «Легион «Свобода России». Мужчина согласился за денежное вознаграждение выполнять определенные действия, направленные против безопасности РФ. В частности, в конце марта он забрал из тайника части огнестрельного оружия с прибором для бесшумной стрельбы и патроны к нему, по указанию куратора привез их в Новороссийск.

15 января Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене.

Осужденный полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде отбывания срока в колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, Воробьева лишили воинского звания и государственной награды.

Следствие установило, что уроженец Алтайского края в мае 2024 года самостоятельно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и сообщил о намерении перейти на сторону противника.

Ранее жителя Иванова заподозрили в помощи ГУР с диверсиями и атаками БПЛА.
 
