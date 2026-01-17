Врач рассказала об опасности ежедневного употребления колбасы

Ежедневное употребление колбасы повышает риск развития колоректального рака и сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержания в ее составе нитратов, нитритов и канцерогенов. Об этом рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Риск [развития колоректального рака] увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день», — заявила она.

По словам Тен, нитриты и нитраты, используемые при производстве колбасных изделий, в желудке могут превращаться в нитрозамины, обладающие канцерогенным эффектом. Дополнительную опасность представляют вещества, образующиеся при копчении и жарке, отметила она.

Врач напомнила, что Международное агентство по изучению рака (IARC) относит колбасу, сосиски и ветчину к первой группе канцерогенов.

Кроме того, регулярное употребление колбасных изделий повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поскольку содержащиеся в колбасах насыщенные жиры и трансжиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, образованию атеросклеротических бляшек и сужению просвета сосудов, добавила Тен.

В октябре диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала «Газете.Ru», что колбаса при постоянном употреблении может привести к набору веса. Кроме того, она может содержать канцерогены, повышающие риски развития рака. Чтобы избежать этих негативных последствий, колбасу лучше заменить на ветчину из индейки, посоветовала она.

