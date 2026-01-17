Размер шрифта
Общество

Врач рассказала об опасности ежедневного употребления колбасы

Врач Тен предупредила о риске развития рака при ежедневном употреблении колбасы
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление колбасы повышает риск развития колоректального рака и сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержания в ее составе нитратов, нитритов и канцерогенов. Об этом рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Риск [развития колоректального рака] увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день», — заявила она.

По словам Тен, нитриты и нитраты, используемые при производстве колбасных изделий, в желудке могут превращаться в нитрозамины, обладающие канцерогенным эффектом. Дополнительную опасность представляют вещества, образующиеся при копчении и жарке, отметила она.

Врач напомнила, что Международное агентство по изучению рака (IARC) относит колбасу, сосиски и ветчину к первой группе канцерогенов.

Кроме того, регулярное употребление колбасных изделий повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поскольку содержащиеся в колбасах насыщенные жиры и трансжиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, образованию атеросклеротических бляшек и сужению просвета сосудов, добавила Тен.

В октябре диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала «Газете.Ru», что колбаса при постоянном употреблении может привести к набору веса. Кроме того, она может содержать канцерогены, повышающие риски развития рака. Чтобы избежать этих негативных последствий, колбасу лучше заменить на ветчину из индейки, посоветовала она.

Ранее врач объяснила, почему не стоит запрещать себе есть «вредные» продукты.

