Еще один российский аэропорт временно прекратил работу

В аэропорту Саратова временно ограничили прием и отправку воздушных судов
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

Там заявили, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели дополнительные временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Вечером 16 января в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

