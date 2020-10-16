Российский препарат от COVID-19 перестали продавать за рубеж

Российский препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» перестали продавать за границу из-за высокого спроса внутри страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного исполнительного директора компании-производителя ГК «Промомед» Андрея Младенцева.

Решение приостановить продажи за рубеж было принято, так как «не хватает продукта для внутреннего рынка», пояснил Младенцев. Он рассказал, что ранее средство продавалось в страны Средней Азии, однако регулярных поставок не было.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не тем лечат: Минздрав просят пересмотреть рекомендации по COVID-19

— Более 15 тыс. случаев: в России растет число заболевших коронавирусом

— Крымские ученые готовы начать тестировать новую вакцину от COVID-19