На Украине коронавирусом заразилось рекордное число человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 5 992 человека, что стало рекордом с начала пандемии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на аппарат совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев подтвердились в Харьковской (544), Одесской (502) областях и Киеве (455).

Всего на Украине заболели 287 231, выздоровели 121 919, скончались 5 394 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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