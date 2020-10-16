Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов после отказа от участия в консультациях по MH17

Российского посла Александра Шульгина вызвали в нидерландское министерство иностранных дел после решения Москвы отказаться от участия в консультациях по крушению малазийского Boeing на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в послании к парламенту страны выразил сожаление в связи с принятым Россией одностороннем решением.

Он также добавил, что нидерландский кабмин «подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения.

Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России. МИД РФ назвал данные обвинения голословными.

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