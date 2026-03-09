Размер шрифта
Мужчина случайно выстрелил из ружья себе в живот в российском городе

В Оренбурге мужчина случайно выстрелил себе в живот из ружья
Haggardous50000/Shutterstock

В Оренбурге 34-летний мужчина чистил ружье и случайно выстрелил себе в живот. Об этом сообщает ОРТ.

Инцидент произошел, когда мужчина, находясь у себя дома, чистил свое пневматическое ружье. В какой-то момент он по неосторожности случайно выстрелил себе в живот. После этого он попал в больницу с проникающим ранением брюшной стенки, врачи сообщили об этом в правоохранительные органы.

Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ингушетии шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики.

 
