Мужчина случайно выстрелил из ружья себе в живот в российском городе

В Оренбурге мужчина случайно выстрелил себе в живот из ружья

В Оренбурге 34-летний мужчина чистил ружье и случайно выстрелил себе в живот. Об этом сообщает ОРТ.

Инцидент произошел, когда мужчина, находясь у себя дома, чистил свое пневматическое ружье. В какой-то момент он по неосторожности случайно выстрелил себе в живот. После этого он попал в больницу с проникающим ранением брюшной стенки, врачи сообщили об этом в правоохранительные органы.

Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов в данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

