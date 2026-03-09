Размер шрифта
Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана

Путин: Россия продолжает неизменно поддерживать Иран
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи, подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы. Послание опубликовано на сайте Кремля.

«Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — подчеркнул глава государства.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Политик является сыном бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государство.

За день до этого президент Ирана Масуд Пезешкиан и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы представитель Исламской Республики выразил надежду, что Москва на фоне американо-израильской военной операции против Тегерана поддержит его законные права. По его словам, РФ может сделать это за счет использования своего потенциала на международной арене.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в КНР пословицей прокомментировали ситуацию вокруг Ирана.

 
