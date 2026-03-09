ЦСКА сравнили со «Спартаком» годичной давности

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин после поражения московского ЦСКА от столичного «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сравнил армейцев со «Спартаком» годичной давности. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«А нынешний ЦСКА напоминает прошлогодний «Спартак». Тоже усиление трансферами во время зимнего перерыва с намерениями побороться за чемпионство, но по весне что-то ладится, хотя игроки неплохие, футбол комбинационный», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Иванов.

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

Ранее ЦСКА повторил антирекорд, установленный 25 лет назад.