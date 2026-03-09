Авиакомпаниям предсказали убытки в 1 млрд рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Российские авиакомпании в первую декаду марта понесут убытки в размере 1 млрд руб. из-за прекращения продажи билетов и выполнения вывозных рейсов из стран Ближнего Востока. Об этом пишет газета «Известия».

С 2 по 5 марта выполнено 105 вывозных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар (97 из ОАЭ, а восемь из Омана).

Источник издания рассказал, что рейсы выполняются в одну сторону пустыми, из-за чего их рентабельность падает до –30%. В связи с этим минимальные убытки для каждого 180-местного самолета могут достигать 1,5–3 млн рублей, а для широкофюзеляжных бортов еще больше.

Кроме того, в первую неделю марта отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов в ОАЭ и другие страны Персидского региона. Оформлены возвраты более 10 тыс. билетов, стоимость которых может достигать 400 млн рублей.

«Тем самым только в первую декаду марта из-за прекращения продажи билетов и на вывозных рейсах убытки авиакомпаний могут достигнуть 1 млрд рублей», — говорится в материале.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. На фоне закрытия воздушного пространства и отмены рейсов десятки тысяч россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока.

Ранее Минтранс рассказал о ходе эвакуации россиян с Ближнего Востока.