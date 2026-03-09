Дмитриев иронично прокомментировал рост цен на нефть

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X рост мировых цен на нефть.

На своей странице финансист опубликовал фото сидящих рядом главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипслужбы Евросоюза Каю Каллас.

«Нефть уже дороже 110 долларов, куда же направляются улыбающиеся стратеги Урсула и Кая?» — написал Дмитриев.

Он обратил внимание на то, что цены на сырье закрепились выше отметки в $100 за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке, хотя ранее большинство экспертов считали такой сценарий невозможным.

Глава РФПИ также отметил, что, несмотря на отсутствие полного понимания текущих тенденций со стороны европейских бюрократических структур, российские энергоресурсы сохранят свою критическую важность. Он подчеркнул, что стратегические ошибки, допущенные при попытках ограничить поставки из России, со временем станут очевидными.

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах 9 марта, прибавив более 26%. Котировки достигли максимальных значений с 2022 год. Стоимость фьючерсов (май) на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:30 (мск) составляла $116,83 за баррель, что на $24,14 (26,04%) больше уровня закрытия предыдущей сессии. На пике показатель достигал более $119 за баррель.

Ранее Дмитриев заявил, что с повышением цен на нефть «голос России звучит громче».