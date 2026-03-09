Спецпредставители США отменили визит в Израиль

Уиткофф и Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отменили запланированный на 10 марта визит в Израиль. Об этом сообщает израильский «12-й канал» со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что у Уиткоффа и Кушнера запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.