Индекс недвижимости Дубая упал на 20% за пять дней на фоне эскалации в регионе

Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд, снизившись примерно на 20% на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в понедельник, 9 марта, индекс опустился на 4,75%, до 13 354 пункта. За пять дней с начала эскалации конфликта вокруг Ирана показатели снизились на порядка 20%. По данным мониторинга TradingView до этого индекс составлял порядка 16 800 пунктов.

8 марта Иран официально подтвердил удар беспилотного летательного аппарата по отелю Marina в туристическом районе Дубая. По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в здании находились американские военнослужащие.

Соединенные Штаты и Израиль в конце февраля начали военную операцию против Ирана, атаковав многие города страны. В результате одного из ударов верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы, Совет экспертов Ирана назначил на пост его 56-летнего сына Моджтабу Хаменеи. В ответ на атаки Тегеран начал выпускать ракеты и беспилотники по еврейскому государству, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке.

