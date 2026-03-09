9 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 марта профессиональный праздник у диджеев. В мире отмечают День нестандартно мыслящих людей и День домашних насекомых. Православные верующие сегодня вспоминают Иоанна Предтечу — пророка, который крестил Иисуса Христа. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 марта

* Всемирный день диджея

Праздник появился по инициативе ЮНЕСКО в 2002 году как масштабная благотворительная кампания. В этот день клубы и радиостанции по всему миру направляют полученную 9 марта выручку в детские фонды. К акции часто присоединяются известные исполнители, актеры и другие медийные персоны.

Кстати, история термина «диджей» уходит корнями в 1935 год, когда американский комментатор Уолтер Уинчелл назвал коллегу Мартина Блока «диск-жокеем» за работу с пластинками в эфире. Первым диджеем в современном понимании считают британца Джимми Сэвила: в 1940-х он использовал два проигрывателя для непрерывных танцевальных сетов. В СССР появление диджеинга связано с зарождением дискотек в конце 1970-х годов.

* День Содружества наций

Ежегодный праздник, отмечаемый в 56 странах-участницах международной ассоциации «Содружество наций» (до 1947 года — Британское Содружество наций). Это объединение включает независимые государства, которые ранее входили в состав Британской империи и признают британского монарха символом своего союза. Праздник приходится на второй понедельник марта, каждый год он посвящен определенной теме. В 2026 году это «Раскрытие возможностей для всех».

Участники Содружества расположены по всему миру: в Африке, Азии, Америке, Европе и Тихоокеанском регионе. В их число входят как крупные и экономически развитые державы, так и небольшие государства. В День Содружества в Вестминстерском аббатстве (Лондон) проводится многоконфессиональное богослужение с участием британского монарха как главы Содружества.

* День нестандартно мыслящих людей

В этот день чествуют изобретателей, художников, ученых и всех, кто двигает прогресс, выходя за рамки шаблонов. Современники часто считают таких людей чудаками, но именно их попытки найти подтверждение смелым гипотезам дарили миру великие открытия. Архимед, Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Циолковский — каждый из них привнес новое в науку, музыку или искусство, дав толчок развитию человечества.

Инициаторы праздника предлагают всем попробовать мыслить иначе: совершить простое действие непривычным способом, приготовить блюдо по новому рецепту или сочинить для ребенка необычную сказку. Ведь нестандартное мышление опирается на широкий кругозор, а его лучшие друзья — чтение и воображение.

* День домашних насекомых

Необычный праздник отмечают люди, которые держат жуков, богомолов, сверчков, тропических тараканов или муравьев на специальных фермах.

В отличие от непрошеных «соседей» — тараканов-вредителей или клопов, — эти насекомые содержатся в качестве питомцев. Для владельцев это возможность прикоснуться к миру энтомологии, наблюдать за поведением и жизнью экзотических созданий.

В День домашних насекомых проводятся разные мероприятия. Например, в экоцентре «Кузьминки» в Москве пройдет тематическое занятие «День домашних насекомых». Посетителей планируют познакомить с муравьями, рассказать о тайнах их повседневной жизни и особенностях устройства колоний.

Alexander_Safonov/Shutterstock/FOTODOM

* День рождения куклы Барби

9 марта 1959 года на выставке игрушек в Нью-Йорке миру впервые была представлена кукла Барби, вскоре ставшая настоящим культурным феноменом. Ее создательница Рут Хэндлер назвала свою героиню в честь дочери Барбары. В 1961 году у Барби появился бойфренд Кен, она обзавелась семьей, подружками, для нее стали делать одежду, мебель, дома и автомобили. За десятилетия своего существования Барби примерила сотни профессий — от стюардессы до астронавта.

Сегодня бренд продолжает эволюционировать. Несмотря на почтенный возраст и критику, которая время от времени звучит в адрес Барби, кукла остается актуальной для новых поколений.

Первая кукла Барби Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие праздники отмечаются 9 марта в других странах

Национальный день фрикаделек — США. Это блюдо попало в Америку с итальянскими иммигрантами и прочно обосновалось в местной кухне. Классика — спагетти с фрикадельками в томатном соусе, хотя в Италии такое сочетание считают псевдоитальянским. Также фрикадельки кладут в сытные сэндвичи и используют как начинку для пиццы. В годы Великой депрессии были популярны «фрикадельки-дикобразы» — шарики из фарша с рисом.

DronG/Shutterstock/FOTODOM

Национальный день музыки — Индонезия. Праздник учрежден в 2013 году и приурочен ко дню рождения Ваген Супратмана — композитора, написавшего в 1924 году текст государственного гимна «Великая Индонезия». По всей стране в этот день проходят концерты и музыкальные фестивали, вручаются награды выдающимся композиторам и исполнителям.

День Канберры — Австралия. Этот общественный праздник отмечается во второй понедельник марта. В этот день в 1913 году город официально получил свое название. Оно происходит от слова «камбера» из языка местных аборигенов, означающего «место встречи». Канберра была основана как компромиссная столица в споре Сиднея и Мельбурна.

Религиозные праздники 9 марта

* Первое и Второе Обретение главы Иоанна Предтечи

9 марта Русская Православная Церковь отмечает особое событие — Праздник Первого и Второго обретения честной главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи.

После усекновения главы Иоанна Крестителя тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии. Однако главу пророка не дала захоронить нечестивая дочь Ирода, надругавшись над ней и тайно закопав ее.

Спустя годы на этом месте владел землей благочестивый вельможа Иннокентий. Когда он начал строить там церковь, рабочие наткнулись на глиняный сосуд, в котором покоилась глава Крестителя Господня. Это событие вошло в историю как Первое обретение главы. Иннокентий с трепетом хранил святыню, но перед смертью, опасаясь поругания со стороны неверных, он скрыл ее в том же месте.

Вторично глава была обретена уже во времена святого равноапостольного царя Константина Великого. По преданию, сам святой Иоанн Предтеча явился двум инокам и указал место сокрытия своей главы.

Усекновение главы Иоанна Предтечи, фреска на потолке церкви Св. Иоанна Крестителя в Загребе, Хорватия Zvonimir Atletic/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 9 марта также чтит память: • преподобного Еразма Печерского. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святую Екатерину Болонскую;

• святого Пакиана Барселонского;

• святителя Григория Нисского;

• святую Франческу Римскую.

Народные праздники и приметы 9 марта

* Иванов день, или Обретенье

Праздник получил свое название в честь обретения главы Иоанна Предтечи, которого также называют Крестителем. Именно этот святой первым предсказал пришествие Спасителя. С древних времен православные христиане обращались с молитвами к святому Иоанну об избавлении от головной боли, о плодородии земли и защите будущего урожая.

На Иванов день существовал добрый обычай — помогать птицам, возвращающимся с зимовки, обустраивать гнезда. Традиция вешать скворечники в садах, парках и скверах сохранилась до сегодняшних дней. У пчеловодов в этот день было принято проверять ульи.

* Приметы

Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне дерева — лето будет прохладным.

Чем больше птиц на Иванов день — тем богаче будет урожай.

Если довелось услышать пение синиц — скоро придет тепло.

Если увидели аиста или жаворонка — ждать счастливых событий.

Снег на Иванов день предвещал холода.

Какие исторические события произошли 9 марта

* 1074 год — папа римский Григорий VII лишил сана священников, вступивших в брак.

* 1500 год — экспедиция дона Педру Алвареша Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв земли Бразилии.

* 1617 год — Русско-шведская война завершилась заключением Столбового мира, в результате чего Новгород был возвращен России.

* 1796 год — Наполеон сочетался браком с Жозефиной Богарне.

* 1797 год — в Санкт-Петербурге заложен Михайловский замок.

* 1822 год — американец Чарльз Грэм запатентовал искусственные зубы.

* 1858 год — американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.

* 1933 год — в США отменен золотой стандарт — денежная система, в которой основной единицей расчетов является определенное количество золота.

* 1953 год — в Москве завершились похороны И. В. Сталина. За три дня, что длилось прощание, в давке погибли сотни людей.

* 1960 год — американский врач и пионер в области почечного диализа Белдинг Скрибнер впервые имплантировал пациенту изобретенный им шунт.

* 1964 год — с конвейера сошел первый Ford Mustang — родоначальник класса небольших спортивных автомобилей Pony Car.

* 1990 год — в Берлине начались переговоры об объединении Германии.

* 2011 год — шаттл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю работу и успешно приземлился в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Дни рождения и юбилеи 9 марта

* В 1454 году родился Америго Веспуччи — флорентийский мореплаватель, в честь которого назвали Америку.

* В 1814 году родился Тарас Шевченко — украинский поэт и художник.

* В 1885 году родилась Тамара Карсавина — русская прима-балерина, прославившаяся не только филигранностью своих партий, но и невероятной красотой.

* В 1890 году родился Вячеслав Молотов — советский политический и государственный деятель.

* В 1900 году родился Говард Эйкен — американский математик и инженер, создатель первых электромеханических вычислительных машин.

* В 1908 году родился Леонид Кмит — актер театра и кино, исполнивший роль Петьки в фильме «Чапаев», народный артист РСФСР.

* В 1934 году родился Юрий Гагарин — первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму, 1961 год РИА Новости

* В 1934 году родился Михай Волонтир — советский и молдавский актер театра и кино, народный артист СССР, исполнитель роли Будулая в фильме «Цыган».

* В 1940 году родилась Лариса Голубкина — актриса, звезда фильма «Гусарская баллада».

* В 1943 году родился Бобби Фишер — американский шахматист, 11-й чемпион мира.

Кто отмечает дни рождения

* 71 год исполняется Орнелле Мути — итальянской звезде кино («Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный» и др.).

* 65 лет исполняется Олегу Нестерову — певцу и композитору, лидеру группы «Мегаполис».

* 47 лет исполняется Оскару Айзеку — американскому актеру.

* 43 года исполняется Карине Разумовской — российской актрисе театра и кино, звезде сериалов «Трасса», «Хрустальный», «Аутсорс».

* 41 год исполняется Наталии Медведевой — российской актрисе и телеведущей.

* 36 лет исполняется Рите Дакоте — белорусской и российской певице, композитору и автору-исполнителю.

Певица Рита Дакота Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

* 33 года исполняется Suga (наст. имя Мин Юн Ги) — рэперу, k-pop исполнителю, участнику группы BTS.