Путин поздравил нового верховного руководителя Ирана с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил Сейеду Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана. Телеграмма с обращением российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — заявил Путин.

Он пожелал Хаменеи успехов в решении стоящих перед ним непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.

8 марта член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери заявил о достижении консенсуса по выбору верховного лидера Ирана.

Им стал сын Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Совет экспертов единогласно выбрал его на этот пост, несмотря на то, что кандидатура была спорной. Американский президент, который ранее называл Моджтабу неприемлемым для США, отказался комментировать его назначение. В то же время сенатор Линдси Грэм заявил, что новый верховный лидер страны не устраивает США, а потому его «постигнет та же участь, что и отца». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

