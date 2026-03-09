Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин поздравил нового верховного руководителя Ирана с избранием

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана
Sha Dati/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил Сейеду Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана. Телеграмма с обращением российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — заявил Путин.

Он пожелал Хаменеи успехов в решении стоящих перед ним непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.

8 марта член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери заявил о достижении консенсуса по выбору верховного лидера Ирана.

Им стал сын Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Совет экспертов единогласно выбрал его на этот пост, несмотря на то, что кандидатура была спорной. Американский президент, который ранее называл Моджтабу неприемлемым для США, отказался комментировать его назначение. В то же время сенатор Линдси Грэм заявил, что новый верховный лидер страны не устраивает США, а потому его «постигнет та же участь, что и отца». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, почему новый лидер Ирана может быть опаснее своего отца.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!