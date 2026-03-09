Сийярто призвал ЕС отменить запрет на нефть и газ из РФ во избежание роста цен

Европейский союз (ЕС) должен отменить запрет на российские энергоносители во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«В нынешней ситуации Брюссель должен незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить резкий рост цен в Европе во всех областях, запрет на импорт российских энергоносителей должен быть немедленно снят», — считает он.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.