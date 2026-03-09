В Киеве военкомы перекрыли проспект

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве. Об этом пишет The Times of Ukraine.

«В сторону Борисполя образуется огромная пробка», — говорится в материале.

Утром 9 марта представители ТЦК остановили автомобиль, в салоне которого находился депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко. Как рассказал сам парламентарий, сотрудники военкомата назвали ему сумму, которую военнообязанные мужчины готовы отдавать в качестве взятки, чтобы их не мобилизовали и не отправили на фронт.

Законодатель в социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой запечатлен его разговор с работниками территориального центра комплектования. В ролике Федиенко настаивает на том, чтобы остановившие его мужчины представились и сняли балаклавы. После этого депутат уточняет размер взятки, и сотрудники ТЦК называют сумму в $50 тыс.

По словам парламентария, он каждый день получает до 10 обращений от граждан Украины с жалобами на противоправные действия правоохранителей и представителей военкоматов. В связи с этим он лично проверяет работу мобильных постов в Киеве, Борисполе и Броварах.

Ранее украинцы нашли способ сообщать согражданам о месте нахождения ТЦК.