В Иране не намерены отказываться от развития ядерных технологий

ОАЭИ: Иран не будет останавливаться на пути развития ядерных технологий

Иран на фоне операции США и Израиля против страны не намерен отказываться от развития ядерных технологий. Об этом заявил глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает РИА Новости.

«Путь развития ядерных технологий продолжится без пауз», — сказал он.

Организация по атомной энергии Ирана — государственная монополия, контролирующая все ядерные объекты, исследования и топливный цикл в стране. Штаб-квартира находится в Тегеране. ОАЭИ обеспечивает развитие ядерной энергетики, включая строительство АЭС, в том числе совместно с Россией, и обогащение урана. В 2025–2026 годах организация на фоне геополитической напряженности заявляла о планах расширения обогатительных мощностей и строительства новых АЭС.

США и Израиль продолжают наносить удары по объектам, связанным с ядерной программой. По последним данным, ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения. До этого американские и израильские военные нанесли две серии ударов по ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана.

Ранее сенатор Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной.