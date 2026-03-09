В Иране отвергли утверждения об атаках Тегерана на Кипр, Турцию и Азербайджан

Вооруженные силы Ирана не атаковали Кипр, Турцию и Азербайджан. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, передает телеканал SNN.
Дипломат напомнил, что генеральный штаб вооруженных сил Ирана четко и официально заявил, что подобных запусков реактивных снарядов с иранской территории или вооруженными силами не было.
2 марта глава минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что база британских военно-воздушных сил на Кипре была атакована беспилотниками.
5 марта беспилотники, прилетевшие, как утверждает Баку, с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой.
Так же 5 марта Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана.
Ранее в Иране заявили, что не намерены отказываться от развития ядерных технологий.