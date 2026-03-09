СМИ сообщили о «мрачном предупреждении» Кремля на фоне войны США против Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о «конце света» на фоне войны в Иране. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Кремль предупредил, что «нам кажется, что конец света уже близок». Мрачное предупреждение для планеты прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану, которые Кремль назвал «идеальным штормом», — говорится в материале.

8 марта Песков, отвечая на вопрос журналиста информационной службы «Вести» Павла Зарубина о том, в каком мире мы в данный момент живем, заявил: «В истории человечества еще и не то творилось. Просто мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света»

Он также отметил, что существенная дестабилизация на Ближнем Востоке привела к кумулятивному эффекту от огромного количества нерешенных проблем, выливающихся в различные последствия.

Ранее в Иране заявили, что США использовали накопленные для третьей мировой войны резервы.