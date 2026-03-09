Цены на нефть бьют рекорды. Трамп сказал, когда это кончится

Цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Financial Times писала, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что такой скачок — это «ничтожно малая цена за безопасность и мир». Глава американского министерства энергетики Крис Райт также говорил, что переживать из-за роста цен не стоит, так как поставки скоро возобновятся.

Цена нефти марки Brent впервые с 2022 года превысила отметку в $118 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 5:12 мск она торговалась на уровне $115,33 за баррель (плюс 23,21%), затем ускорила рост к 5:20 и достигла цены в $118,73 за баррель (плюс 28,09%).

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на трейдеров ранее писала, что нефтяной сектор столкнулся с одним из самых серьезных вызовов за всю свою историю — нападения Ирана на танкеры в Ормузском проливе повлияли на добычу нефти в странах, на долю которых приходится около четверти мирового предложения.

«Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт либо сокращают добычу, либо полностью закрывают месторождения, поскольку рискуют переполнить хранилища из-за скопления нефти в Персидском заливе. Добыча нефти в Иране была снижена из-за многолетних санкций США еще до войны, а экспорт также резко сократился за последнюю неделю», — говорилось в материале.

Аналитики не исключили, что

цены на нефть и нефтепродукты продолжат расти и могут достигнуть исторического максимума, «если поставки через Ормузский пролив останутся низкими в течение всего марта».

Цена нефти может достичь около $215 за баррель, прогнозирует The Wall Street Journal в случае, если Ормузский пролив надолго останется закрыт для поставок ближневосточной нефти. Подобного уровня цены еще никогда не достигали.

The Washington Post сообщала, что из-за конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. Например, Южнокорейский фондовый рынок упал на 20%, а Индия вообще столкнулась с новым обвалом национальной валюты по отношению к доллару. Кроме того, остановка поставок нефтепродуктов привела к росту цен на авиационное топливо.

По данным FT, 9 марта министры финансов «Большой семерки» (G7) соберутся на экстренное совещание, где обсудят возможное совместное использование запасов нефти, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА). По данным издания, эту инициативу поддерживают три страны, включая США.

«Ничтожно малая цена»

В то же время президент США Дональд Трампа, комментируя ситуацию на рынке, заявил, что цены на нефть в скором времени упадут.

«Краткосрочный рост цен на нефть, который быстро пойдет на спад после уничтожения ядерной угрозы со стороны Ирана, — это ничтожно малая цена, которую США и весь мир платят за безопасность и мир. ТОЛЬКО ГЛУПЦЫ МОГУТ ДУМАТЬ ИНАЧЕ!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Глава американского министерства энергетики Крис Райт говорил, что стабильные поставки энергоносителей возобновятся после того, как США нейтрализуют иранскую угрозу для Ормузского пролива. Он, как и Трамп, назвал скачок цен на нефтепродукты, газ и удобрения краткосрочным и добавил, что из-за этого не нужно переживать.

«В мире существуют огромные запасы энергии. То, что вы наблюдаете — это эмоциональные реакции и страх, что это [будет] затяжная война», — отметил Райт в эфире телеканала CBS.

Министр энергетики США пояснил, что «мир очень хорошо обеспечен», а потому стоимость энергоносителей не должна сильно вырасти по сравнению с нынешним уровнем. В то же время он заявил, что Белый дом рассматривает возможность использовать стратегический нефтяной резерв для стабилизации мировых цен на фоне военной операции против Ирана. По словам Райта, в случае необходимости будут расконсервированы запасы, а это более 400 млн баррелей нефти.

На фоне напряженности на рынке энергоносителей израильский «12-й канал» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности сообщил, что между Израилем и США возникли разногласия из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», — заявил собеседник канала.

Открыто недовольство в связи с действиями Израиля также выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он призвал ЦАХАЛ не бить по иранский объектам.

«Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую и лучшую жизнь после падения режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь решающее значение для этого», — заявил он.

По данным Axios, в США обеспокоены тем, что израильские удары по инфраструктуре могут сплотить иранское общество вокруг режима и привести к росту цен на нефть.

«Президенту не нравится эта атака. Он хочет сберечь нефть, а не сжигать ее. И это напоминает людям о высоких ценах на бензин», — сказал изданию советник Трампа.