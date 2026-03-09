В Иране раскрыли цель операции США

США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Относительно того, что является целью США, сомнений нет, до сих пор никто не сомневался в том, что целью США является получить доступ к нефтяным ресурсам», — сказал он.

7 марта в Иране сообщили, что американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном на юге Тегерана. На фоне этого сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал власти Израиля быть осторожными при выборе целей для атак на иранской территории, поскольку нефтяная экономика будет иметь решающее значение для того, чтобы народ Ирана имел шанс «начать лучшую жизнь после падения режима».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.