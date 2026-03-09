Цены на газ в Европе и Азии выросли на 50%

Цены на газ в ЕС и Азии выросли на 50% из-за прекращения экспорта СПГ из Катара

Внезапное прекращение экспорта СПГ из Катара (второго по величине экспортера в мире в 2025 году) привело к резкому росту цен на природный газ на 50% по сравнению с уровнем прошлого года в Европе и Азии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Экспортеры в США, вероятно, находятся в наиболее выгодном положении для того, чтобы воспользоваться возможностями перенаправления поставок, отмечает агентство.

По данным компании Kpler, экспортеры из Австралии, России, Малайзии и Нигерии — следующих по величине поставщиков СПГ — вероятно, также скорректируют графики и места поставок газа.

Согласно информации London Stock Exchange Group, средняя стоимость форвардных контрактов на поставку СПГ на ключевые рынки Азии в 2026 году в среднем составляет около $12,95 за миллион британских тепловых единиц. Это означает рост на 53% по сравнению со средним уровнем 2025 года и самый высокий среднегодовой показатель с 2022 года, подчеркивает Reuters.

2 марта завод Ras Laffan, принадлежащий катарской государственной компании QatarEnergy, приостановил производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов в связи с военными атаками на энергетические предприятия.

Ранее бахрейнская нефтегазовая компания объявила форс-мажор из-за атак на НПЗ.