Отдохнувшие в Египте россияне застряли в Грузии из-за БПЛА

Летевший из египетской Хургады в Сочи самолет приземлился в грузинском Батуми. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Речь идет о чартерном рейсе NE680 Хургада — Сочи, выполняемом египетской авиакомпанией Nesma Airlines.

Самолет с 180 пассажирами на борту вылетел из Хургады накануне в 12:15. Отмечается, что при подлете к Сочи экипажу лайнера сообщили о закрытии воздушного пространства из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате рейс был перенаправлен в Батуми, где он совершил посадку около 16:57.

Пассажиры рассказали, что во время полета им не предоставили еду. После посадки в грузинском аэропорту люди еще около четырех часов находились внутри самолета.

Лишь около 21:00 пассажиров перевели в терминал аэропорта Батуми, где они находились примерно до 23:00. Примерно к 01:00 их разместили в гостиницах города.

К 09:00 утра пассажиры вновь прибыли в терминал аэропорта Батуми, однако, по их словам, официальных сведений о времени вылета или дальнейших действиях им не предоставили, говорится в посте.

Ранее самолет из Дохи вылетел в Москву впервые с 28 февраля.