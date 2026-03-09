Размер шрифта
Надежда Сысоева перестала скрывать свой роман

Юмористка Надежда Сысоева опубликовала кадры с новым возлюбленным
Telegram-канал КОЛЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Актриса и юмористка Надежда Сысоева в Telegram-канале раскрыла свой роман с блогером Коля Безопасность.

Сысоева сделала репост ролика возлюбленного, который приготовил ей романтический сюрприз и пранк к 8 Марта. Парень решил сначала вручить артистке три розы и посмотреть на ее реакцию. И только затем подарить огромный букет цветов. На оба варианта знаменитость отреагировала одинаково положительно.

Известно, что новому возлюбленному 41-летней Сысоевой 25 лет. Блогер публикует пранки и социальные эксперименты, а также проводит прямые трансляции на платформе Twitch.

В 2024 году Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Об их романе стало известно на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила разрыв. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

Ранее Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз.

 
