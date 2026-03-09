Россия получила данные о кандидатуре нового посла Германии

Германия предоставила российской стороне данные о кандидатуре нового посла в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на германскую дипмиссию.

Отмечается, что теперь Германия ждет ответа от России — согласна она на эту кандидатуру или нет.

Назначения послов подтверждаются только после того, как правительство принимающей страны, в данном случае РФ, заявит о своем согласии с назначением, уточнили в посольстве ФРГ.

В середине января на церемонии в Кремле президент России Владимир Путин принял верительный грамоты от глав дипломатических миссий 32 стран, в том числе — от первого после прихода к власти талибов (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций) посла Исламского Эмирата Афганистан.

Путин также обратился к послам западных стран, присутствовавшим на церемонии (Австрия, Италия, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция).

В начале марта сообщалось, что Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше.

Ранее Путин заявил о деградации обстановки в мире.