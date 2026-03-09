Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Россия получила данные о кандидатуре нового посла Германии

Германия предоставила Москве информацию о кандидатуре нового посла в России
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германия предоставила российской стороне данные о кандидатуре нового посла в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на германскую дипмиссию.

Отмечается, что теперь Германия ждет ответа от России — согласна она на эту кандидатуру или нет.

Назначения послов подтверждаются только после того, как правительство принимающей страны, в данном случае РФ, заявит о своем согласии с назначением, уточнили в посольстве ФРГ.

В середине января на церемонии в Кремле президент России Владимир Путин принял верительный грамоты от глав дипломатических миссий 32 стран, в том числе — от первого после прихода к власти талибов (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций) посла Исламского Эмирата Афганистан.

Путин также обратился к послам западных стран, присутствовавшим на церемонии (Австрия, Италия, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция).

В начале марта сообщалось, что Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше.

Ранее Путин заявил о деградации обстановки в мире.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!