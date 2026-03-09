«Серьезные повреждения»: США и Израиль ударили по ядерному объекту в иранском Исфахане

Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Неделей ранее ВС США и ЦАХАЛ нанесли две серии ударов по ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. Вашингтон уже называл своей целью уничтожение ядерной программы Ирана. Теперь в США подозревают, что Иран может достать уран для оружия из-под завалов в Исфахане.

США и Израиль ракетным ударом повредили иранский ядерный объект в провинции Исфахан. Об этом сообщает ISNA.

«В провинции Исфахан объект гамма-облучения, используемый для стерилизации, 7 марта подвергся воздушно-ракетному удару со стороны Израиля и США. Центр получил серьезные повреждения»,

— пишет агентство.

Пока сведений о повышении радиационного фона в окружающей среде не поступало.

Ядерный комплекс в Исфахане Vantor/Reuters

При этом газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами, писала, что под обломками ядерного объекта в Исфахане, уничтоженного американскими обстрелами летом 2025-го, может оставаться уран .

«Американские разведслужбы пришли к выводу, что Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана», — добавляет издание.

Уточняется, что пройти к хранилищу можно через узкий проход среди руин. В этой связи американские спецслужбы установили постоянное наблюдение за объектом.

Кроме того, американская и израильская армии регулярно бьют по предприятию в городе Натензе, расположенном в Исфахане.

«США и Израиль в продолжение своих агрессивных нападений в воскресенье днем, 1 марта, вновь совершили две серии жестоких ударов по ядерному объекту в Натензе»,

— сообщал 2 марта вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Иран лишают права на мирный атом

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА Новости напомнил, что по решению генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 2009 года, мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями структуры, по определению не являются военными и должны быть защищены от нападений.

«Договор о нераспространении ядерного оружия основан на балансе — страны отказываются от обладания ядерными вооружениями, но при этом получают безусловное право на мирное использование атомной энергии. Вот Ирану в этом праве Запад постоянно пытается отказать , в особенности нынешняя администрация США. Это противоречит режиму ядерного нераспространения и делает его более шатким», — добавил он.

Само МАГАТЭ 3 марта в соцсети X подтвердило, что атомное предприятие в Натензе получило новые повреждения в результате недавних атак США и Израиля:

«На основании последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может подтвердить недавние повреждения входной группы зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе».

На следующий день Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ отметил, что в условиях атаки США и Израиля на Иран, от Тегерана нет смысла ожидать выполнение предписаний агентства.

«Обсуждать выполнение Ираном каких бы то ни было требований в отношении его ядерной программы, а также ее технические параметры, включая пресловутые частицы антропогенного урана и расхождения в отчетности, на фоне происходящих в стране и во всем регионе событий не просто неуместно, но и малодушно для такого авторитетного органа, как Совет управляющих МАГАТЭ . Это гротеск и карикатура на реальную политику», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия осуждает неспровоцированную агрессию США и Израиля против Ирана, а также подтвержденный удар по находящемуся под гарантиями МАГАТЭ объекту в Натанзе. Кроме того, Ульянов выразил обеспокоенность рисками для безопасности иранской АЭС «Бушер».