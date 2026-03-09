«Зениту» предложили перенести празднование столетия на 2031 год

Футбольный историк Юрий Лукосяк заявил, что правильным годом для празднования столетия «Зенита» является 2031 год. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали «год рождения — 1931-й». Эта дата исторически оправдана», — отметил Лукосяк.

Он добавил, что для «Зенита» правильно будет перенести празднование столетия на 2031 год. Специалист отметил, что в России плохо знают историю не только футбола, но и всего спорта в целом.

Официальной датой основания «Зенита» считается 25 мая 1925 года. Руководство петербуржцев заявило, что сезон-2025/26 является юбилейным для клуба. Примечательно, что сделано это было после того, как в 2025 году петербургская команда не сумела завоевать ни одного трофея.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 42 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». 8 марта подопечные Сергея Семака проиграли «Оренбургу» со счетом 1:2, не забив два пенальти.

Ранее ЦСКА сравнили со «Спартаком» годичной давности.