«Зениту» предложили перенести празднование столетия на 2031 год

Историк Лукосяк предложил «Зениту» перенести празднование столетия на 2031 год
Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный историк Юрий Лукосяк заявил, что правильным годом для празднования столетия «Зенита» является 2031 год. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали «год рождения — 1931-й». Эта дата исторически оправдана», — отметил Лукосяк.

Он добавил, что для «Зенита» правильно будет перенести празднование столетия на 2031 год. Специалист отметил, что в России плохо знают историю не только футбола, но и всего спорта в целом.

Официальной датой основания «Зенита» считается 25 мая 1925 года. Руководство петербуржцев заявило, что сезон-2025/26 является юбилейным для клуба. Примечательно, что сделано это было после того, как в 2025 году петербургская команда не сумела завоевать ни одного трофея.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 42 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего «Краснодара». 8 марта подопечные Сергея Семака проиграли «Оренбургу» со счетом 1:2, не забив два пенальти.

Ранее ЦСКА сравнили со «Спартаком» годичной давности.

 
