В МВД рассказали о скрытом вредоносном ПО в приложениях

МВД: в играх и приложениях может скрыватсья вредоносное ПО для накрутки рекламы
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Вредоносное программное обеспечение (ПО) для накрутки рекламного трафика может скрываться в приложениях для чтения электронных книг, играх и фонарике. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве заявили, что исследователи выявили масштабную схему, по которой вредоносное ПО заставляло 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика. По информации УБК МВД, устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц, за счет чего злоумышленники получали доход от рекламы.

По информации УБК МВД, вредоносный код чаще всего скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно. В их числе онарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или игры.

В начале марта эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что мошенники создают Telegram-чаты от имени спортивных клубов и распространяют через них дроппер, который устанавливает на устройство троян удаленного доступа BTMOB RAT.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

 
