Над Россией за ночь сбили 163 украинских беспилотника. Военная операция, день 1475-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1475-й день
Александр Река/ТАСС

Силы ПВО за ночь поразили 163 дрона ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. Российские военные сбили 54 БПЛА в Брянской области, 47 — в Крыму, 16 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, восемь — в Новгородской, пять — в Белгородской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Трансляция
Автообновление
8:44

Военнослужащие группы войск «Запад» в течение суток уничтожили 37 пункта управления БПЛА и две станции связи Starlink противника, сообщил начальник пресс-центра группы Иван Бигма.

8:20

8:15

Пусковая установка реактивной системы залпового огня ВСУ MLRS производства США, расположенная в Харьковской области, уничтожена ударами двух управляемых ракет, сообщили в Минобороны РФ.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 163 дрона ВСУ над российской территорией.

▫️ 54 – над территорией Брянской области,
▫️ 47 – над территорией Республики Крым,
▫️ 16 – над территорией Краснодарского края,
▫️ 11 – над территорией Калужской области,
▫️ 8 – над территорией Новгородской области,
▫️ 5 – над территорией Белгородской области,
▫️ 4 – над акваторией Черного моря,
▫️ 4 – над территорией Смоленской области,
▫️ 3 – над территорией Воронежской области,
▫️ 3 – над территорией Республики Адыгея,
▫️ 2 – над территорией Ростовской области,
▫️ 2 – над акваторией Азовского моря,
▫️ 1 – над территорией Астраханской области,
▫️ 1 – над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 – над территорией Орловской области,
▫️ 1 – над территорией Тверской области.

8:00

Сегодня 1475-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
