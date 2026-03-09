Над Россией за ночь сбили 163 украинских беспилотника. Военная операция, день 1475-й

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 163 дрона ВСУ над российской территорией.

▫️ 54 – над территорией Брянской области,

▫️ 47 – над территорией Республики Крым,

▫️ 16 – над территорией Краснодарского края,

▫️ 11 – над территорией Калужской области,

▫️ 8 – над территорией Новгородской области,

▫️ 5 – над территорией Белгородской области,

▫️ 4 – над акваторией Черного моря,

▫️ 4 – над территорией Смоленской области,

▫️ 3 – над территорией Воронежской области,

▫️ 3 – над территорией Республики Адыгея,

▫️ 2 – над территорией Ростовской области,

▫️ 2 – над акваторией Азовского моря,

▫️ 1 – над территорией Астраханской области,

▫️ 1 – над территорией Волгоградской области,

▫️ 1 – над территорией Орловской области,

▫️ 1 – над территорией Тверской области.