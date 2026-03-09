Израиль ударил по Ливану

Израиль нанес авиаудар по южным пригородам столицы Ливана Бейрута. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Израиль нанес жестокую атаку на южный пригород Бейрута», — говорится в сообщении.

В свою очередь израильское издание The Times of Israel опубликовало кадры, предположительно, атаки на организацию Al-Qard al-Hasan, предположительно, связанной с шиитским движением «Хезболла».

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что сейчас для обнаружения инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана действуют наземные войска. До их ввода на территории использовались ракетные удары.

Накануне лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что военные действия в регионе закончатся, когда падет иранский режим, будут уничтожены ядерные объекты и вся ракетная промышленность Исламской Республики, а «Хезболла» в Ливане будет разгромлена.

В ночь на 8 марта сообщалось, что боевая авиация Израиля атаковала 36 населенных пунктов на юге Ливана.

Ранее Израиль атаковал Дом русской культуры в Ливане.