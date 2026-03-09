Власти Ирана прокомментировали возможность переговоров

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, комментируя переговоры о перемирии, заявил, что Тегеран буде отвечать, пока идет военная агрессия. Его слова передает иранский телеканал SNN.

«В текущих условиях говорить о чем-либо, не связанном с обороной, сокрушительным ответом врагу, не очень неуместно», — сказал Багаи.

9 марта Багаи также говорил, что США хотят получить доступ к нефтяным ресурсам Ирана. По его мнению, именно это является целью операции США.

7 марта в Иране сообщили, что американские и израильские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтехранилищу, расположенном на юге Тегерана. На фоне этого сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал власти Израиля быть осторожными при выборе целей для атак на иранской территории, поскольку нефтяная экономика будет иметь решающее значение для того, чтобы народ Ирана имел шанс «начать лучшую жизнь после падения режима».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по центру управления ВВС КСИР в Тегеране.