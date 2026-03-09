Российские военные за сутки сбили три снаряда системы HIMARS

МО России: средства ПВО за сутки сбили 754 БПЛА ВСУ и три снаряда системы HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 754 беспилотника самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 9 марта Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 163 украинских беспилотника над регионами России. Российские военнослужащие уничтожили 54 беспилотника над Брянской областью, 47 — над воздушным пространством Крыма. 16 беспилотных летательных аппаратов сбили над Краснодарским Краем, 11 — над Калужской область.

Восемь вражеских беспилотников силы ПВО ликвидировали над Новгородской областью, пять — над приграничной Белгородской областью, по четыре — над акваторией Черного моря и Смоленской областью, по три — над Воронежской областью и Республикой Адыгея. По два БПЛА уничтожили над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По одному дрону сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

