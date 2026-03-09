Размер шрифта
Зеленский отреагировал на обвинения Трампа

NYT: Зеленский пожал плечами и усмехнулся, комментируя слова Трампа о нем
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «пожал плечами» и «усмехнулся», отвечая на вопрос, видел ли он высказывание президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер является «препятствием» для заключения мирного соглашения. Об этом пишет военный корреспондент Ким Баркер в статье для The New York Times.

Журналистка написала, что спросила украинского президента, видел ли он заявление Трампа, в котором американский президент сказал, что глава киевского режима является «препятствием» миру на Украине. Беккер отметила, что Зеленский «отмахнулся» от вопроса и «усмехнулся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта».

«Я думал, что и так понятно, кто агрессор, а кто нет», — отметил Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что слышал разные высказывания от спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, и «поблагодарил их за усердную работу по заключению сделки», пишет Беккер. При этом журналистка подчеркнула, что Зеленский «всегда осторожен, когда говорит о Трампе».

Также Зеленский отметил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, если стороны «всерьез намерены» их продолжать. А 4 марта Зеленский сообщил, что из-за атаки США и Израиля на Иран переговоры по Украине встали на паузу. До этого Зеленский отмечал, что переговоры могут пройти с 5 по 8 марта.

Также в марте Трамп заявил, что конец конфликта на Украине находится «на подходе», и подчеркнул, что эта задача является «очень, очень трудной».

Ранее в Финляндии призвали Зеленского заключить мир с Россией из-за событий в Иране.

 
