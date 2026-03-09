Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В российском городе отменили занятия в школах из-за непогоды

В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона
Smile19/Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском в школах отменены занятия для учеников младших классов из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении образования администрации краевого центра.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 10 марта учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно», — говорится в публикации.

Для учащихся старших и средних классов занятия будут проводиться в обычном режиме. Родителей призывают отслеживать официальные сообщения от школ и городского управления образования.

По информации Камчатского УГМС, 9 марта Петропавловск-Камчатский находится под влиянием циклона. Скорость ветра достигает 23 метров в секунду, идут осадки. Согласно прогнозу, непогода в городе будет сохраняться и 10 марта.

9 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмического явления находился на расстоянии 221 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее вблизи «Зоны 52» в США произошла серия загадочных землетрясений.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!