В российском городе отменили занятия в школах из-за непогоды

В Петропавловске-Камчатском в школах отменены занятия для учеников младших классов из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении образования администрации краевого центра.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 10 марта учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно», — говорится в публикации.

Для учащихся старших и средних классов занятия будут проводиться в обычном режиме. Родителей призывают отслеживать официальные сообщения от школ и городского управления образования.

По информации Камчатского УГМС, 9 марта Петропавловск-Камчатский находится под влиянием циклона. Скорость ветра достигает 23 метров в секунду, идут осадки. Согласно прогнозу, непогода в городе будет сохраняться и 10 марта.

9 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмического явления находился на расстоянии 221 км от Петропавловска-Камчатского.

