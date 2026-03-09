Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава ЕК заявила, что продолжит добиваться выделения Украине крупного кредита

Фон дер Ляйен пообещала добиваться выделения Украине кредита на €90 млрд
Tobias Hase/Global Look Press

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении и дальше добиваться выделения Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, Европейский союз (ЕС) столкнулся с большими сложностями в рамках финансирования Киева.

«Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность», — сказала она во время конференции постоянных представителей стран — членов ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

5 марта украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил, что сообщит военнослужащим страны адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если тот продолжит блокировать решение Европейского союза о выдаче Киеву кредита на €90 млрд. Председатель венгерского правительства наложил вето после того, как Украина приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

8 марта премьер-министр Словакии Робер Фицо сообщил о готовности страны вместе с Венгрией заблокировать выделение €90 млрд на помощь Украине, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Орбан ответил на угрозы Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!