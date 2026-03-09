Глава ЕК заявила, что продолжит добиваться выделения Украине крупного кредита

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении и дальше добиваться выделения Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, Европейский союз (ЕС) столкнулся с большими сложностями в рамках финансирования Киева.

«Но могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность», — сказала она во время конференции постоянных представителей стран — членов ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

5 марта украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил, что сообщит военнослужащим страны адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если тот продолжит блокировать решение Европейского союза о выдаче Киеву кредита на €90 млрд. Председатель венгерского правительства наложил вето после того, как Украина приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

8 марта премьер-министр Словакии Робер Фицо сообщил о готовности страны вместе с Венгрией заблокировать выделение €90 млрд на помощь Украине, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Орбан ответил на угрозы Зеленского.