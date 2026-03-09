Размер шрифта
В Бельгии произошел взрыв рядом с синагогой

AFP: у синагоги в бельгийском городе Льеж произошел взрыв
Взрыв произошел около синагоги в городе Льеж на востоке Бельгии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По данным правоохранительных органов, никто не пострадал. Другие подробности о ЧП в материале не приводятся.

В ночь на 8 марта возле посольства Соединенных Штатов в столице Норвегии произошел взрыв. Район вблизи дипломатического представительства оказался в дыму, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания. Очевидцы рассказали, что над посольством летал вертолет, а на земле работали многочисленные наряды полиции.

Комментируя ситуацию, представитель полиции Майкл Деллемюр сообщил, что американское посольство получило небольшие повреждения. При этом он не стал раскрывать источник взрыва. Как написало агентство Reuters со ссылкой на стражей порядка, ЧП может быть связано с текущей геополитической обстановкой. В норвежских правоохранительных органах не исключили, что на посольство Вашингтона в Осло было совершенно целенаправленное нападение. На этом фоне в городе усилили меры безопасности.

Ранее в посольстве США в Саудовской Аравии после взрыва произошел пожар.

 
