«Постигнет та же участь, что и отца»: Моджтаба Хаменеи стал лидером Ирана вопреки недовольству США

Моджтаба Хаменеи официально стал новым верховным лидером Ирана. Совет экспертов единогласно выбрал его на этот пост, несмотря на то, что кандидатура сына Али Хаменеи была спорной. Президент США Дональд Трамп, который ранее называл Моджтабу неприемлемым для США, отказался комментировать его назначение. В тоже время сенатор Линдси Грэм заявил, что новый верховный лидер страны не устраивает США, а потому его «постигнет та же участь, что и отца». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Совет экспертов выбрал нового верховного лидера Ирана. Им стал сын погибшего аятоллы 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи, сообщило агентство Fars.

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — говорится в публикации.

На должность претендовали несколько кандидатов. Среди них — доверенное лицо Хаменеи Алирез Арафи, который занимает пост вице-председателя Совета экспертов, священнослужитель и член Совета экспертов, представляющий наиболее консервативное крыло духовенства, Мохаммад Мехди Мирбагери, а также внук основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни Хасан Хомейни.

По данным агентства, Моджтаба Хаменеи был избран единогласным решением.

Ранее СМИ называли его наиболее вероятным преемником отца, несмотря на то, что часть шиитского духовенства считает передачу власти по наследству спорной и противоречащей традиции. Кроме этого, в отличие от Али Хаменеи, его сын не является муджтахидом (богослов-правовед, имеющий право выносить самостоятельные решения по вопросам шариата) и не носит почетного звания аятоллы. Все эти факторы, согласно конституции Ирана, делали кандидатуру Моджтабы спорной. Однако эксперты отмечали, что в сложившейся ситуации система может проявить гибкость, если элиты придут к консенсусу.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул новому верховному лидеру страны. Министр иностранных дел Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием на пост и от всех дипломатических работников Ирана поклялся ему в верности.

«В нынешней опасной для страны обстановке избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером гарантирует сохранение ее суверенитета и территориальной целостности, укрепляет национальное единство», — заявил глава МИД.

Как отреагировали в США?

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает неприемлемой кандидатуру Моджтабы Хаменеи, так как Вашингтону нужно, чтобы новый лидер страны принес в Иран гармонию и мир. Кроме этого, глава Белого дома говорил, что новый лидер «не продержится долго» без одобрения США.

«Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них ядерного оружия», — отмечал он.

При этом после назначения Хаменеи Трамп отказался как-то комментировать ситуацию, ограничившись фразой: «Посмотрим, что будет».

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Моджтаба Хаменеи не устраивает США, поэтому его «постигнет та же участь, что и отца».

«Когда речь заходит о будущем региона и иранского народа, сын почившего кровожадного аятоллы — это не те перемены, которых мы ждем. Он жил на широкую ногу, пока иранский народ страдал, и находился на передовой разжигания ненависти, потому что сам является религиозным нацистом. Я считаю, что это лишь вопрос времени, когда его постигнет та же участь», — пояснил Грэм.

Что известно о новом лидере Ирана?

Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в священном для шиитов городе Мешхед. В 1987-м он окончил престижную тегеранскую школу Алави, после чего вступил в добровольческий батальон «Хабиб», связанный с Корпусом стражей исламской революции, и принял участие в завершающих боях ирано-иракской войны.

Когда его отец Али Хаменеи стал верховным лидером Ирана, Моджтаба начал политическую карьеру. Несмотря на то, что официальных постов он никогда не занимал, приобретенные за годы службы связи фактически сделали его одним из самых влиятельных людей в стране. СМИ называли его доверенным лицом отца. По данным изданий, Моджтаба Хаменеи курировал ключевые направления внутренней и внешней политики Ирана.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Хаменеи владеет обширной инвестиционной империей. Несмотря на то, что он воздерживается от оформления активов на свое имя, новый верховный лидер Ирана уже как минимум 15 лет принимает участие в различных сделках за пределами страны. Так, он приобрел несколько домов на «Аллее миллиардеров» в Лондоне, элитную недвижимость в Дубае, а также отели в европейских городах «от Франкфурта до Майорки». Большинство объектов были записаны на имя иранского бизнесмена Али Ансари, в отношении которого Британия ввела санкции в 2025 году. Сам Ансари при этом отрицал наличие каких-либо финансовых или личных отношений с Моджтабой Хаменеи.