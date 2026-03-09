Размер шрифта
Россия завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую золотую медаль Паралимпиады
Юрий Кочетков/РИА Новости

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золотую медаль зимних Паралимпийских игр — 2026 в супергиганте.

Она показала результат 1 минуту 15,60 секунды. На второй позиции оказалась представительница Франции Орели Ришар, замкнула тройку сильнейших Эбба Аарше.

Для России эта медаль стала первой золотой на Паралимпиаде.

7 марта Ворончихина завоевала бронзовую награду. Она с результатом 1 минута 24,47 секунды заняла третье место в скоростном спуске в категории «стоя». Золотую медаль завоевала шведка Аарше, ставшая трехкратной паралимпийской чемпионкой. Серебро на счету француженки Ришар (+1,71 секунды).

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года.

Ранее советская лыжница сравнила жизнь в России и Швеции.

 
