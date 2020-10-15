Мурашко: в России не проводится никакой реформы системы ОМС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские власти не проводят никаких реформ системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА «Новости».

«Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое», — заявил Мурашко.

Министр пояснил, что в настоящее время ведется работа над созданием отдельного блока финансирования федеральных госучреждений. Изменения в системе ОМС в нем не предполагаются.

Он добавил, что в рамках этого не произойдет «никаких регуляционных изменений».

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