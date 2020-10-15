Мурашко: в России не проводится никакой реформы системы ОМС
Михаил Кириллов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российские власти не проводят никаких реформ системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА «Новости».
«Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое», — заявил Мурашко.
Министр пояснил, что в настоящее время ведется работа над созданием отдельного блока финансирования федеральных госучреждений. Изменения в системе ОМС в нем не предполагаются.
Он добавил, что в рамках этого не произойдет «никаких регуляционных изменений».
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