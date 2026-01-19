Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

РИА: в аэропорту Махачкалы самолет при посадке выкатился за пределы полосы
Shutterstock/Eaum M

В аэропорту Махачкалы самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил РИА Новости сотрудник авиагавани.

По его словам, речь идет о воздушном судне, которое прилетело из Минеральных Вод. В настоящее время идет эвакуация пассажиров.

Также сотрудник аэропорта отметил, что в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.

10 января сообщалось, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, случился пожар. У одного из пассажиров рейса авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка с личными вещами, когда самолету оставалось немного времени до приземления. Возгорание удалось потушить бортпроводникам. Никто не пострадал.

16 декабря 2025 года в аэропорту села Туруханск турбовинтовой самолет DHC-6 Twin Otter Series 400 выкатился за пределы ВПП. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, произошедшее классифицировали, как серьезный авиационный инцидент.

Ранее самолет аварийно сел в московском аэропорту. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652561_rnd_5",
    "video_id": "record::87da0bca-26c6-43d7-9791-afb8d7893623"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+