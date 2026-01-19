В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

РИА: в аэропорту Махачкалы самолет при посадке выкатился за пределы полосы

В аэропорту Махачкалы самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил РИА Новости сотрудник авиагавани.

По его словам, речь идет о воздушном судне, которое прилетело из Минеральных Вод. В настоящее время идет эвакуация пассажиров.

Также сотрудник аэропорта отметил, что в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.

10 января сообщалось, что на борту самолета, летевшего из Москвы в Ереван, случился пожар. У одного из пассажиров рейса авиакомпании FlyOne Armenia загорелась сумка с личными вещами, когда самолету оставалось немного времени до приземления. Возгорание удалось потушить бортпроводникам. Никто не пострадал.

16 декабря 2025 года в аэропорту села Туруханск турбовинтовой самолет DHC-6 Twin Otter Series 400 выкатился за пределы ВПП. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, произошедшее классифицировали, как серьезный авиационный инцидент.

Ранее самолет аварийно сел в московском аэропорту.