В Чувашии вспыхнул цех птицефабрики, огонь охватил более 2 тыс. «квадратов»

В Чувашии произошло возгорание в цехе птицефабрики
Максим Богодвид/РИА Новости

В Чувашии произошел пожар в цехе птицефабрики, расположенном в поселке городского типа Новые Лапсары. Об этом сообщает на канале в Max региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что пожар возник на территории агрофирмы. Огонь распространился на площади в 2,1 тыс. кв. м. Пожарным удалось его локализовать. К борьбе с огнем привлекли 69 специалистов и 20 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в Ленинградской области загорелся одноэтажный автосервис и склад автозапчастей. Пожар начался на Петрозаводской улице в поселке имени Свердлова. Его тушили 52 человека и 21 единица техники. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 1 тыс. кв. м.

А в Кабардино-Балкарии произошла вспышка газовоздушной смеси, при которой пострадали четыре человека. Инцидент случился в сельском поселении Заюково в 17:10. В гараже на Кабардинской улице разгерметизация газового баллона привела к пожару на площади в 100 кв. м. Возгорание тушили 15 пожарных и три единицы техники. Пострадавших госпитализировали в Нальчик.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

