Россиянам напомнили об индексации маткапитала с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%. Для семей это хорошая новость: индексация означает, что государство учитывает рост цен и старается сохранить реальную ценность маткапитала. Деньги не «обесцениваются на бумаге», а подстраиваются под текущие экономические условия, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

После индексации размеры выплат составят:

— на первого ребенка — 737 205 рублей;

— на второго ребенка — почти 1 000 000 рублей.

«Подавать заявления или подтверждать право на индексацию не потребуется. Причем повышение коснется не только новых сертификатов, но и тех средств, которые уже были получены, но пока не использованы», — добавила эксперт.

По словам Волковой, с финансовой точки зрения индексация означает, что материнский капитал сохраняет свою ценность как инструмент планирования.

«Для кого-то это возможность увеличить первоначальный взнос по ипотеке, для кого-то — чуть спокойнее подойти к решению жилищного вопроса или отложить использование средств до более подходящего момента», — сказала она.

Эксперт по финансам также дала совет — относиться к маткапиталу не как к «бонусу», а как к стратегическому ресурсу.

«Индексация дает небольшую, но важную прибавку, а значит, повод еще раз пересмотреть свои планы и понять, в какой момент эти средства будут максимально полезны для семьи», — резюмировала Волкова.

