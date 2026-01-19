Размер шрифта
Булыкин рассказал, чего хочет от РПЛ в 2026 году

Булыкин заявил, что хотел бы интриги до последнего тура в РПЛ
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что хотел бы, чтобы чемпионская интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) была жива до 30-го тура.

По его словам, для этого команды должны хорошо поработать на зимних сборах.

«Все, конечно, будет зависеть, как команды потренируются зимой, кто кого купит, кто уйдет, кто придет. Хочется, чтобы до последнего тура была борьба, чтобы не было ясно до самого конца, кто будет чемпионом, как это было в прошлом сезоне, когда «Динамо» могло выиграть РПЛ. Хочется, чтобы последний тур был с развязкой и создал такой ажиотаж, чтобы все болельщики футбола смотрели и следили за ним. Поэтому хочется, чтобы команды хорошо подготовились на сборах и выдержали этот темп», — заявил Булыкин.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что на чемпионате мира 2026 года возможны сюрпризы.

