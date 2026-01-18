ЦСКА предложил более €30 млн за игрока, который отказался ехать в Россию

ЦСКА предложил около €30 млн за Эйонга, который отказался переходить в Россию

Нападающий испанского «Леванта» Карл Эйонг отказался от перехода в московский ЦСКА после после официального предложения россиян. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

ЦСКА направил испанской команде официальное предложение, превышающее 30 миллионов евро, однако сам футболист не захотел переезжать в Россию.

В текущем сезоне 24-летний камерунец провел за «Леванте» 17 матчей в чемпионате Испании, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Помимо ЦСКА, интерес к Эйонгу проявляет и каталонская «Барселона».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

