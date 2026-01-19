Размер шрифта
Сирийские курды не будут распускать коалицию СДС

Командующий силами СДС: курдская коалиция в Сирии не будет распущена
Osman Orsal/Reuters

Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) не будет распущена, заявил ее командующий Мазлюм Абди. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

По словам Абди, курды приняли условия соглашения, чтобы остановить кровопролитие. Он подчеркнул, что СДС не распались и не потерпели поражение, и продолжат защиту своих территорий. Абди пояснил, что в понедельник он отправится в Дамаск для завершения работы над соглашением, подробности которого будут объявлены после его возвращения.

18 января стало известно, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил соглашение о перемирии с курдскими формированиями, которое предусматривает прекращение огня на всех фронтах. В соответствии с новыми договоренностями все отряды «Сил демократической Сирии» будут перемещены на восточный берег реки Евфрат.

До этого курды обвинили власти Сирии в нарушении соглашения об отводе СДС в Алеппо. Сирийские правительственные войска вошли в указанные районы до завершения отвода курдских формирований, что было сочтено нарушением соглашения. Курды предупредили, что такие действия создают опасную ситуацию и могут привести к обострению ситуации в стране.

Ранее в США испугались военной операции властей против курдов в Сирии. 

