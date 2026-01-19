На лыжников, катавшихся вне трасс в Альпах, сошли три лавины

В Австрии восемь лыжников не выжили из-за схода лавин

В Австрии восемь человек не выжили в Альпах из-за схода трех лавин. Об этом пишет Der Blick.

Газета сообщает, что это произошло в субботу, 17 января, во время походов на лыжах вне трасс. Туристы были гражданами Чехии и Австрии.

В горноспасательной службе страны назвали лавинную ситуацию критической: старый и новый слои снега плохо скреплены, что приводит к их многократным сходам со склонов гор. Более 200 волонтеров и спасателей участвовали в поисковых операциях и доставке пострадавших вертолетами в больницы.

«После нескольких недель без снегопадов в некоторых районах австрийских Альп недавно выпало от 20 до 50 сантиметров снега», — говорится в материале.

Власти призвали любителей горнолыжного туризма быть крайне осторожными.

15 января 60-летний спасатель оказался заживо погребен под снегом. Мужчина возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с одного из домов. Спасти пострадавшего не удалось.

