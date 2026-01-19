Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Представитель бундесвера рассказал о присутствии немецких войск в Гренландии

Представитель бундесвера Милевчук рассказал о контактах с жителями Гренландии
Jonas Walzberg/Reuters

Представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук рассказал о пребывании немецких военных в Гренландии и их контактах с местными жителями. Его слова приводит немецкий медиахолдинг Funke.

По словам офицера, военные из разных стран, присутствующие на острове, провели встречи и обменялись мнениями.

«Они поддерживали видимое присутствие в общественной сфере. Они махали нам, и, конечно же, мы махали им в ответ», — заявил Милевчук.

Два дня назад на остров по приглашению Дании прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера в рамках разведывательной миссии НАТО. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. С 1 июня тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

После этого издание Das Bild написало, что находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Хотя солдаты должны были остаться на острове дольше, чем планировалось. Утром они без объяснений «тайно» и «молниеносно» покинули остров.

Ранее в Италии раскрыли, к чему приведет присоединение Гренландии к США. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652459_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+