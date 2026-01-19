Представитель бундесвера рассказал о присутствии немецких войск в Гренландии

Представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук рассказал о пребывании немецких военных в Гренландии и их контактах с местными жителями. Его слова приводит немецкий медиахолдинг Funke.

По словам офицера, военные из разных стран, присутствующие на острове, провели встречи и обменялись мнениями.

«Они поддерживали видимое присутствие в общественной сфере. Они махали нам, и, конечно же, мы махали им в ответ», — заявил Милевчук.

Два дня назад на остров по приглашению Дании прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера в рамках разведывательной миссии НАТО. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. С 1 июня тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

После этого издание Das Bild написало, что находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Хотя солдаты должны были остаться на острове дольше, чем планировалось. Утром они без объяснений «тайно» и «молниеносно» покинули остров.

Ранее в Италии раскрыли, к чему приведет присоединение Гренландии к США.