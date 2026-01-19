Стал известен чемпион Кубка Африки

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций — 2026.

В решающей игре турнира сенегальцы обыграли футболистов из сборной Марокко. Игра, прошедшая в Рабате на стадионе имени Мулая Абдуллы, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей на 94-й минуте забил Пап Гейе.

В концовке второго тайма сборная Сенегала покинула поле в знак протеста после решения арбитра назначить пенальти. После 20-минутной паузы сенегальцы вернулись на поле, а форвард сборной Марокко Браим Диас не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив во вратаря.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

